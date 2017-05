Marie-José Perec sort du silence : Son rêve pour son fils Nolan, 7 ans

Marie-José Pérec a marqué à jamais l'histoire du sport français. Triple médaillée d'or aux Jeux olympiques, double championne du monde et double championne d'Europe, l'ex-star de l'athlétisme a choisi la discrétion plutôt que la surexposition après avoir tiré sa révérence en 2004.

En couple avec Sébastien Foucras, ancien champion de ski acrobatique, médaillé d'argent aux JO de Nagano (1998), la Gazelle est la maman d'un petit Nolan, 7 ans. Un rôle qu'elle prend très au sérieux et qui la pousse aujourd'hui à sortir du silence. C'est notamment pour lui que Marie-José Pérec revient sur son incroyable parcours dans une lettre adressée à Thomas Bach, président du CIO, et aux Français, pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Une missive publiée ce 13 mai par Le Parisien.

Peu habituée à cet exercice, Marie-José Pérec se livre à coeur ouvert, évoquant son enfance en Guadeloupe. "Moi, la 'petite' fille maladivement timide, qui a grandi trop vite dans les jupes d'Eléonore, ma grand-mère, sur le marché de Basse-Terre, et dans celles de Josette, ma maman, dans son 'lolo', ces petits bars-restaurants typiques de chez nous", se souvient-elle avant de passer au chapitre suivant, l'adolescence. "Moi, l'ado un peu craintive et solitaire qui, souvent, trouvait refuge en bord de mer", avoue-t-elle. Malgré ces craintes et cette timidité, la future championne prend son envol et quitte son île pour la métropole. Un défi aussi effrayant que chargé d'espoir. Elle découvre ses premiers Jeux en 1988 à Séoul et décroche son premier titre olympique quatre ans plus tard à Barcelone. Des chapitres inoubliables de sa vie qu'elle a tenu à revivre en retournant dans toutes ces villes après la fin de sa carrière, même à Sydney, où elle avait fait scandale en 2000 en quittant soudainement la compétition après s'être sentie traquée par la presse et menacée. "J'ai été rattrapée par mes peurs d'enfant. Je n'avais pas les ressources, ce coup-ci pour les balayer. J'ai fui. Je ne regrette rien", confie-t-elle sur cet épisode.

Ce pèlerinage, Marie-José Perec l'accomplit avec les deux hommes de sa vie, Sébastien Foucras et leur fils Nolan : "J'ai même couru dans le stade olympique de Sydney, main dans la main avec Nolan, mon fils. Couvée du regard par Seb, mon homme." Et c'est pour Nolan qu'elle souhaite plus que tout que Paris accueille les Jeux olympiques de 2024. "Nolan a 7 ans aujourd'hui. Il en aura 14 en 2024. Et la maman que je suis mesure tout ce que Paris, sa ville, mais aussi la France, notre pays, ont à gagner à recevoir le monde et les Jeux", tel est l'appel lancé à la communauté internationale, au président du CIO et aux Français.

L'intégralité de la lettre de Marie-José Perec est à découvrir dans Le Parisien en kiosques le 13 mai 2017.