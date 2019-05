Marie (L'Île de la tentation) pas sincère avec Julien ? Une candidate balance

Marie (41 ans) était en couple avec Julien (27 ans) depuis un an et demi. Mais le couple n'était pas certain d'avoir un avenir. La médium craignait par exemple que son compagnon soit trop immature. Ils ont donc pris la décision de participer à L'Île de la tentation 2019 pour tester leur amour.

Mais, dès le début de l'aventure, Julien s'est rapproché de la célibataire Mélanie. On a d'ailleurs vu à la fin du troisième épisode diffusé le 9 mai 2019, qu'ils se sont embrassés. De son côté, Marie a flirté avec Marin. Et, si l'on en croit les propos de Malika auprès de Télé Loisirs, cela n'était guère surprenant : "Marie a vécu l'aventure autrement que nous quatre [Molie, Tysa et Lisa et elle, NDLR]. Son couple avec Julien était beaucoup plus fragile que les nôtres. Dans sa tête, et comme elle nous l'a fait comprendre, c'était déjà clair dans sa tête qu'elle ne repartirait pas avec Julien. Qu'elle avait déjà les réponses à ses questions avant que l'expérience commence. Elle a vécu l'aventure vraiment à fond alors que nous, on se mettait des limites avec les célibataires. Nous n'étions pas là pour ça nous les autres filles. On avait des vrais problèmes de couples, nous."

La future femme de Medhi a ensuite expliqué qu'elle était beaucoup moins proche de Marie. En revanche, elle a eu un véritable coup de coeur pour Molie. Sur Instagram, les deux jeunes femmes se sont dévoilées en bikini. "On ne nous a pas surnommées les jumelles pour rien dans l'aventure / Les jumelles ne s'arrêtent jamais, on aime trop les potins. Ça promet pour la suite / Obligé d'immortaliser ce moment", a écrit la compagne de Kevin en légende de la photo.