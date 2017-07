Marie-Paule (L'amour est dans le pré) : Boycottée par la production !

En 2014, Marie-Paule avait été séduite par le profil de François, éleveur de vaches laitières et de chevaux, dans L'amour est dans le pré. Par la suite, la relookeuse avait de nouveau tenté sa chance auprès de deux autres agriculteurs, sans succès. Dans les colonnes du magazine Public, l'ex-prétendante a révélé avoir été boycottée par la production de l'émission.

Ainsi, elle a confié avoir écrit "l'an dernier déjà à un Breton". "Ma lettre avait été sélectionnée, mais on m'a expliqué que je devais attendre cinq ans, que c'était la règle", a raconté Marie-Paule. Et, cette année, elle a tout de même tenté sa chance auprès de Gilles, qui "[lui] plaisait bien". "La prod' m'a téléphoné pour me redire sur un ton agressif que je devais attendre cinq ans", a-t-elle déploré.

Seulement, la Marseillaise a eu la grande surprise de découvrir que Françoise, prétendante d'Eric l'an passé, faisait son retour dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. "J'étais très en colère ! Pourquoi a-t-elle le droit de revenir et pas moi ?", s'est-elle énervée. Questionnée sur le possible lien entre ce boycott et ses photos dénudées sur la Toile, Marie-Paule a indiqué ne pas en savoir plus.

Et de poursuivre : "Il y a des arrangements pour certaines candidates, c'est de la triche. Quant à Françoise, elle m'avait fait de la peine l'an passé. Je lui avais même offert un relooking. Mais elle a eu le culot de me demander de lui payer le billet de train pour Marseille. Elle n'est pas celle que l'on croit..."

