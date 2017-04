Marie Portolano : La belle journaliste sort avec un célèbre humoriste !

En se rendant lundi 3 avril à l'émission Il en pense quoi Camille ? (C8), Marie Portolano ne pensait pas voir sa vie privée être dévoilée en direct à la télévision.

Invitée du jour du programme, la jolie brune que l'on a pu voir dans Touche pas à mon sport et dans le Canal Football Club a révélé avoir déménagé ce week-end "avec un ami". Une déclaration qui a soulevé de nombreux questionnements concernant l'identité de ce colocataire. Si Marie Portolano a accepté de dire que cet ami était en vérité un "petit ami", le reste, elle aurait certainement préféré le garder secret.

Mais c'était sans compter sur l'animateur Camille Combal, invitant les téléspectateurs à parier sur l'identité de ce boyfriend qui, comme il l'a indiqué, est célèbre. Tout au long de l'émission il a même dévoilé quelques indices : "très drôle", "comédien".

Chacun y est allé de son pronostic. Si des téléspectateurs ont pensé qu'il s'agissait d'Artus, Philippe Lacheau ou Laurent Ournac, en réalité Marie Portolano est en couple avec un célèbre humoriste qui fait parti du duo le Palmashow. Eh oui, la journaliste sort avec le séduisant Grégoire Ludig. "Un couple 100% maison alors ça on adore ! Grégoire, elle m'a donné l'autorisation sinon on ne l'aurait pas dit. Je ne veux pas me faire défoncer à la prochaine réunion de C8", a lâché Camille Combal pas peu fier de son effet.

Très discret sur sa vie privée, le duo n'a jamais posé ensemble à une soirée. Si le compte Instagram du complice de David Marsais - avec qui il a signé son premier long métrage, La Folle Histoire de Max et Léon - est privé, sur celui de Marie Portolano on peut voir une seule photo de Grégoire, légendée : "Mon correspondant anglais est plus stylé que le tien."