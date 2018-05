Mariés au premier regard 2 : Laurent a enfin trouvé l'amour !

Laurent n'a peut-être pas trouvé l'amour grâce à l'émission Mariés au premier regard 2 (M6) mais il a depuis eu sa revanche. L'ancien mari de Vicky vient en effet d'annoncer son nouveau bonheur sentimental...

C'est sur son compte Instagram que le beau gosse de 28 ans a publié une photo de la main d'une jeune femme tendrement déposée dans la sienne le 6 mai 2018. "On m'a toujours dit que la vie était plus belle à deux. #toietmoi", a-t-il indiqué en légende. Bien entendu, l'annonce n'est pas passée inaperçue. "Tellement heureuse pour toi tu le mérites ça se voit que tu es un gars génial", "Pour une fois les 'on m'a dit' ont raison. Plein de bonheur à vous deux", "Elle est trop belle cette photo j'adore !!! Plein de bonheur !!!", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

Pour rappel, s'il n'a pas trouvé l'amour grâce à Mariés au premier regard, sa participation au programme de dating a également permis à Laurent de concrétiser l'un de ses rêves, celui de se lancer dans la musique. Laurent a en effet sorti son premier single A Boy Can Dream, à retrouver sur différentes plateformes de streaming musical. "Un garçon peut rêver de sa vie, un garçon peut apprendre à se battre, un garçon ne pense jamais qu'il ira bien, c'est juste une question de temps", peut-on l'entendre chanter, en anglais. Ses admirateurs peuvent retrouver quelques reprises sur sa chaîne YouTube pour constater l'étendue de son talent.