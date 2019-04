Mariés au premier regard 3 : Ce qu'il s'est passé lors du bilan non diffusé

Le mariage de Marlène et Kevin n'a pas été concluant. Malgré leurs 82% de compatibilité, les deux candidats de Mariés au premier regard 3 n'étaient pas faits pour être ensemble. L'ouvrier spécialisé de 26 ans s'est montré distant à la fin de leur voyage de noces en Crète, ainsi que lors de sa venue chez l'assistante maternelle de 30 ans. Il lui a ensuite annoncé qu'il préférait rester ami avec elle et aurait eu un comportement ambigu avec Marina, la meilleure amie de la jeune femme. Marlène a donc pris la décision de divorcer.

Marlène et Kevin ont tout de même fait face aux trois experts de l'émission pour revenir sur leur aventure et annoncer leur décision. Un moment qui n'a pas été diffusé mais sur lequel la belle brune s'est confiée auprès de nos confrères de TV Mag : "C'était très tendu, cela s'était passé peu de temps après les révélations de Marina et mon appel où je lui annonçais vouloir divorcer. Les experts se sont excusés auprès de moi, ils pensaient que Kevin était prêt sentimentalement parlant pour cette expérience. Ils lui ont expliqué qu'il avait été maladroit avec moi. Et nous avons parlé des aspects positifs de notre relation, j'avais besoin de comprendre pourquoi les experts nous avaient estimés compatibles."

Marlène heureuse en amour

L'assistante maternelle est ensuite revenue sur la fameuse soirée durant laquelle Kevin aurait été séducteur avec Marina : "Après notre soirée à Toulouse, juste lui et moi, Kevin m'avait annoncé qu'il voulait que nous restions amis tout en restant fidèles l'un à l'autre jusqu'au bilan. Le week-end suivant, j'avais été chez lui et nous avions pris un apéritif chez sa tante en présence de Marina. Il avait eu une attitude étrange, il ne me calculait pas vraiment et il avait des regards ambigus envers ma copine. J'en avais parlé avec elle par la suite et nous étions d'accord. Elle a pris l'initiative de lui envoyer un SMS parce que c'est mon amie et elle a ressenti le besoin de savoir." Si Marlène assure ne pas avoir été au courant de l'initiative de Marina, Kevin a assuré lors d'une interview pour 20 Minutes avoir vécu cela comme un "coup monté".

Quoi qu'il en soit, toute cette histoire appartient au passé pour la candidate. Depuis deux mois, elle file le parfait amour avec un ami de Florian de la saison 2 comme elle l'a confié à Purepeople : "Il habite à Nice et moi à Toulouse. Donc le projet sur le long terme, ce serait que je retourne vivre à Nice. Je suis de Nice à la base. En attendant, on va prévoir beaucoup de week-ends ensemble. Je me dis que je n'ai pas fait cette expérience pour rien. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un de bien."