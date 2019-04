Mariés au premier regard 3 : Claire et Gaëtan restent mariés

Cela n'avait pas vraiment bien commencé entre Claire et Gaëtan, dans Mariés au premier regard 3. Malgré ses 84% de taux de compatibilité avec le barman de 34 ans, la chargée de clientèle dans une banque de 31 ans n'a pas été séduite immédiatement. Elle a tout de même accepté de se marier, mais elle est restée plutôt distante au début. Le fait que son époux lui révèle son passé de séducteur l'a encore plus refroidie.

Mais Claire a fini par se laisser charmer et se lâcher lors de leur voyage de noces en Islande. C'est donc le coeur lourd qu'elle a laissé Gaëtan à l'aéroport de Marseille une fois leur voyage terminé. Fort heureusement, ils se sont retrouvés après une semaine, chez Gaëtan. Ce dernier a été aux petits soins, de quoi conforter la belle brune dans son choix.

Mais la jeune femme a dû rentrer chez elle, à plus d'une heure de chez Gaëtan, pour le travail. Une distance qui fait peur à Claire comme on peut le voir dans l'épisode du jour : "Je suis en plein doute. Il est assez peu disponible pour moi. Du coup, ça m'inquiète un peu. Quand je lui demande de m'appeler, il a autre chose à faire. Sinon, quand il se réveille, moi je suis déjà au travail, quand je suis en pause, je lui écris, mais c'est lui qui travaille. Et c'est ça toute la journée. (...) Ça m'inquiète quand même beaucoup. Ça me choque, ça me rend triste. À aucun moment, il ne pense à moi."

"Depuis deux ou trois jours, elle est partie et je n'ai pas vraiment de manque. J'ai revu mes amis, mes copains, j'ai repris mon train de vie classique. Aujourd'hui, Claire m'envoie quand même pas mal de textos pour prendre de mes nouvelles et moi, je ne ressens pas le besoin de lui écrire constamment. Ça me fait douter, je me pose beaucoup de questions", confie pour sa part Gaëtan.

Claire et Gaëtan restent mariés

Heureusement, le couple se retrouve chez Claire, l'occasion de faire le point. Gaëtan est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer, des critiques qu'il a déjà entendues par le passé. "Je peux comprendre que tu l'aies perçu comme ça", lui confie-t-il en promettant de faire plus attention. Mais le fait qu'il justifie son attitude par son métier a envenimé la situation. "Arrête, ce n'est pas ton métier. À minuit, ce n'est pas ton métier, boire des coups avec ton pote non plus", s'indigne-t-elle.

Très vite, Gaëtan devient distant, un peu brusqué par ces critiques qui interviennent peu après son arrivée. C'est sans un mot qu'ils se couchent, de quoi faire douter le barman un peu plus encore. Il fait d'ailleurs part de ses craintes à Claire dès le lendemain : "C'est un peu compliqué pour moi la situation. (...) Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à m'ouvrir à toi, à être naturel."

"T'es nul à chier, tu ne sers à rien", lui lance Claire. Il décide donc de partir. Avant l'annonce du choix, Claire veut voir les trois experts seule pour faire part de son incompréhension. Estelle Dossin lui fait savoir qu'elle a été trop dure avec son mari. Arrive ensuite le candidat qui admet être un peu égoïste et avoir peur de l'engagement. "Je n'ai pas toutes les capacités en moi pour te rendre heureuse", explique-t-il à Claire. Cette dernière lui répond donc qu'elle ne lui a jamais mis la pression, qu'elle veut juste un minimum d'attention.

Vient ensuite le moment de faire son choix. Claire et Gaëtan ne souhaitent pas divorcer, ils gardent espoir.