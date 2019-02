Mariés au premier regard 3 : Claire inquiète avant la rencontre avec son fiancé

Lundi 25 février 2019, M6 diffuse l'épisode 3 de Mariés au premier regard 3. Le public fera la connaissance de Claire, une chargée de clientèle de 30 ans qui manque de confiance en elle. Dans un extrait exclusif que nous a dévoilé M6, on découvre la belle brune en pleine discussion avec des amies. Et elle confie ses craintes concernant son potentiel futur mari.

"J'ai peur de ne pas lui plaire", admet Claire. Très vite, ses copines font tout pour la rassurer en lui expliquant qu'il ne peut pas être déçu car c'est une très jolie femme et qu'elles seront derrière elle pour la soutenir le jour du mariage. "Physiquement, elle est plus que belle même si elle dit que ce n'est pas le cas. (...) On est tellement heureuses pour elle. Si elle arrive à rencontrer l'amour, on signe avec elle. C'est l'aboutissement pour elle de mois et de mois de galères", explique l'une de ses amies au journaliste de l'émission, très émue.

Reste à savoir comment réagira l'homme avec lequel les experts l'ont associée pour vivre cette belle aventure. La réponse lundi 25 février sur M6, à partir de 21h !