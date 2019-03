Mariés au premier regard 3 : Claire révèle ce qu'elle a pensé du "kéké" Gaëtan

Ce 4 mars 2019, les téléspectateurs de M6 découvriront si Claire et Gaëtan se sont dit 'oui' à la mairie dans le 4e épisode de Mariés au premier regard 3. En attendant de le découvrir, la jeune femme de 31 ans a accepté de répondre à quelques questions de Télé Loisirs sur la découverte de son hypothétique futur mari.

"Je pense que si je le rencontrais dans la rue, je me retournerais même pas", pouvait-on l'entendre assumer à l'écran la semaine dernière alors que Gaëtan était de son côté charmé. Après cette sortie remarquée, Claire a été invitée par nos confrères à en dire un peu plus sur sa première impression en découvrant l'homme en face d'elle : "Je me suis dit que ce n'était pas du tout mon style. Que c'était quelqu'un à qui je n'aurais pas apporté attention dans mon quotidien. Il fait un peu trop 'kéké des plages'. Il le sait, on en a parlé. Ça va avec le personnage. J'en pensais trop rien, si ce n'est que j'avais l'impression qu'il n'était pas trop dans ce que j'avais demandé. Quand je l'ai vu pour la première fois, ce n'est pas trop sur son physique que je me suis concentrée." Des propos cash !

A propos du portrait de Gaëtan (34 ans) le présentant comme un homme infidèle, Claire a statué : "Je sais que tous les hommes sont infidèles. Sauf que lui, il a l'honnêteté de le dire. Ça ne me choque pas. C'est vrai que tout ça est un peu caricaturé. Après, je pense que c'est la relation qu'on entretient avec quelqu'un qui peut changer les choses. L'infidélité n'est pas irrémédiable." Des propos qui laissent planer le doute quant à leur relation à venir...

Mariés au premier regard 3, c'est chaque lundi à 21h sur M6 !