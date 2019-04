Mariés au premier regard 3 : Élodie et Steven restent unis

Élodie et Steven ont eu un coup de coeur à la mairie de Grans. Compatibles à 77%, les deux candidats de Mariés au premier regard 3 se sont donc unis devant leurs proches et ont vécu un début de lune de miel idyllique. Mais tout a viré au cauchemar quand la sapeur-pompier professionnelle de 27 ans a parlé à l'ingénieur à la SNCF de 29 ans d'une possible mutation à Bordeaux. S'ils ont fini par se réconcilier, une autre dispute a éclaté lors de la venue du jeune homme chez son épouse. La raison ? Une tenue trop provocante d'Élodie.

C'est donc fâchés qu'ils se sont quittés. Chacun a souhaité prendre du recul pour savoir s'il souhaitait rester marié ou divorcer. Dans l'épisode de ce lundi 8 avril, les deux candidats se sont retrouvés après plusieurs jours de torture mentale sans se donner de nouvelles. En voyant son époux, la belle blonde ne peut retenir ses larmes tellement elle est perdue. Déstabilisé, Steven la réconforte et lui dit qu'il respectera sa décision quelle qu'elle soit.

Élodie attend beaucoup de leur rencontre avec les experts pour avoir un regard neutre sur leur situation. La jeune femme ne cache pas ses doutes, malgré les bons moments qu'ils ont passé ensemble et leurs nombreux points communs. "On n'arrive pas à discuter et à s'écouter. Ça fait qu'il y a des sujets qui sont difficiles dans notre relation. Tes paroles m'ont tellement blessée que je me suis vraiment fermée et après, je n'arrivais pas à revenir vers toi. Du coup, on se blesse autant l'un que l'autre dans la façon dont on s'exprime. C'est ce qui nous empêche d'avancer, regrette-t-elle.

"C'est vrai qu'on était pas mal sur les reproches, les réflexions. Et pour le coup, je reconnais que j'aurais dû être plus patient et essayer d'être plus calme et de l'aider", admet Steven. Pascal Sutter leur explique donc qu'il faut savoir s'excuser. Estelle Dossin ajoute que s'ils se renvoient la balle à chaque fois, leur relation n'évoluera pas. Les experts leur montrent ensuite l'album de leur mariage, de quoi réchauffer leur coeur.

Vient alors le moment d'annoncer son choix. Steven souhaite rester uni à Élodie et lui promet de faire des efforts pour la rendre heureuse. Malgré ses doutes, la jeune femme accepte.