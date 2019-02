Mariés au premier regard 3 : Élodie et Steven se connaissaient avant l'émission

Nouveau mariage dans l'épisode 3 de Mariés au premier regard diffusé lundi 25 février 2019, sur M6. Après Marlène et Kevin, puis Nolwenn et Florian, c'était au tour d'Élodie et Steven de se dire "oui" à la mairie de Grans (Bouches-du-Rhône). Et il semblerait que les deux candidats étaient fait pour se rencontrer.

Une fois la cérémonie terminée, Élodie et Steven se sont retrouvés seuls en voiture pour se rendre à la traditionnelle séance photos. C'est alors qu'ils ont fait une découverte surprenante. Après avoir fait plus ample connaissance, la belle blonde lui a demandé s'il était allé sur des sites de rencontres. "Parce que j'ai parlé à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui te ressemble et qui avait le même prénom que toi", lui a-t-elle lancé.

Steven lui a donc confirmé qu'il s'agissait bel et bien de lui. "On ne s'est jamais vu, mais on s'était déjà parlé. Si on se parlait, c'est qu'on se plaisait déjà un peu", a déclaré Élodie. Elle lui a ensuite rappelé qu'il avait été un peu réticent après qu'elle lui avait parlé de son passé amoureux. "Si je vois que la fille, dès le début, il y a des histoires d'ex, je laisse tomber. Je me dis que tu n'es pas prête et je n'ai pas de temps à perdre", a admis le jeune homme.