Mariés au premier regard 3 – Marlène en larmes : Premières tensions avec Kevin

Marlène et Kevin sont vite redescendus de leur nuage. Au début de l'épisode 3 de Mariés au premier regard 3 diffusé ce lundi 25 février 2019, sur M6, les deux candidats compatibles 82% sont aux anges après leur nuit de noces.

"La nuit avec mon mari s'est super bien passée. On s'est endormis blottis l'un contre l'autre. Je n'avais pas envie qu'il y ait forcément plus dès la première nuit. J'attendais juste qu'il y ait un rapprochement physique par des câlins ou des petits gestes d'affection", confie la belle assistante maternelle de 30 ans. Un sentiment partagé par l'ouvrier spécialisé de 26 ans.

C'est donc plus heureux que jamais que ces deux-là s'envolent pour la Crète, pour le voyage de noces. Dès leur arrivée, ils passent un bon moment sur la plage. "Pour l'instant, je trouve tout ce que je recherche dans une relation. Je commence à avoir un début de sentiment d'attachement. C'est un rêve. (...) Pour l'instant, on peut dire que c'est le prince charmant", explique Marlène. Malheureusement, son discours a bien vite changé...

En confiance, Kevin raconte son enfance difficile. Il révèle à sa nouvelle femme qu'il ne parle plus à sa maman depuis huit ans et qu'il ne connaît pas son papa. Le jeune homme explique également que de l'âge de 4 ans jusqu'à ses 12-13 ans, il était en famille d'accueil avec sa soeur. Des confidences qui touchent Marlène.

Le début du cauchemar

Et, alors que Kevin, qui a d'ordinaire du mal à autant se livrer, a besoin d'un peu de calme après ces déclarations, Marlène raconte l'histoire de son ex qui l'a humiliée. Vidé, son mari n'a aucune réaction, ce qui blesse profondément la brunette : "Il ne me calcule pas. Il est clairement distant. À ce moment-là, je ne comprends pas sa réaction, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Je me sens vexée."

Le voyage de noces vire ensuite au cauchemar. Ils se couchent chacun de leur côté du lit. Marlène tente de câliner Kevin une fois qu'il est endormi, ce qui l'énerve. "Hier, petit accrochage on va dire. Elle recherche vraiment quelqu'un de câlin et je pense que ça va causer quelques soucis. Je le suis, mais peut-être pas autant qu'elle le demande, donc c'est compliqué", admet le candidat.

Le lendemain, l'assistante maternelle passe donc une grande partie de sa journée seule Un comportement que Kevin ne comprend pas : "Elle dramatise un peu les choses vite." Il veut tout de même tenter de faire des efforts et de se remettre en question.

Lors du dîner, après que Marlène explique ne plus savoir comment se comporter depuis qu'il lui a reproché d'être collante, Kevin lui dit qu'elle fait "beaucoup d'histoires pour pas grand-chose au final". Effrayée pour la suite de leur histoire, la jeune femme n'arrive pas à retenir ses larmes au moment de se confier au journaliste de l'émission.

"Il faut qu'elle se remette en question aussi. Si au moindre petit truc, elle part en vrille, je ne vais pas le supporter longtemps", confie Kevin de son côté. C'est donc plus distants que jamais qu'ils quittent la Crète.