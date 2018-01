Mariés au premier regard – Benoît : Anaïs, sa nouvelle compagne est une bombe

En novembre 2017, nous apprenions que Benoît de la première saison de Mariés au premier regard (M6) avait retrouvé l'amour auprès d'une certaine Anaïs... Depuis le 13 janvier dernier, grâce à Facebook, nous pouvons enfin mettre un doux visage sur ce joli prénom !

En effet, Anaïs a souhaité publier un message romantique sur le célèbre réseau social à l'occasion de son premier anniversaire de couple avec Benoît. En commentaire d'un selfie à deux en noir et blanc, la jeune femme a alors écrit : "Il y a un an, je prenais le risque de monter trois jours toute seule sur Paris pour rencontrer un homme que je n'avais jamais vu. J'ai pris la meilleure décision de ma vie... Le coup de foudre à l'aéroport. J'ai passé un week-end magique. J'ai découvert un homme attentionné, drôle, romantique, avec qui je peux parler de tout mais aussi très mature, travailleur, fort. Cela fait un an que je partage ma vie avec lui, il y a des bas, comme dans tous les couples, mais il y a surtout des très hauts, des moments inoubliables <3 Plus le temps passe, plus on est fort... Le meilleur reste à venir... Je t'aime mon amour <3."

Interrogé par Télé Loisirs, Benoît s'était confié en novembre dernier à propos de sa nouvelle love story : "Nous nous sommes rencontrés grâce à l'émission puisque beaucoup de personnes ont pris contact avec moi après la diffusion. (...) Anaïs était de Toulon et on s'est rencontré par hasard sur Snapchat !"

Pour rappel, dans l'émission Mariés au premier regard, Benoît avait épousé Nathalie devant les caméras de M6 avant qu'ils ne décident de se séparer. La jolie brune a elle aussi refait sa vie.