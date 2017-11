Mariés au premier regard - Benoît : L'ex-candidat clashe le programme

Benoît, candidat de la saison 1 de Mariés au premier regard (M6), n'a pas loupé le retour du programme lundi 6 novembre 2017. D'ailleurs, le jeune homme divorcé de Nathalie n'est pas très tendre avec l'émission...

A nos confrères de Télé-Loisirs, celui qui a depuis retrouvé l'amour avec une certaine Anaïs a débriefé à sa façon ce premier numéro. "Je trouve que c'était un copier-coller de la saison 1. Tout est pareil : les lieux, les gens, les chambres des hôtels, la mairie, même la voiture est la même. (...) En plus, la production ment dès les premières minutes de l'émission : le couple Tiffany et Justin n'a pas été formé par la science. Ils ne les ont jamais mis ensemble", déclare-t-il sans détour.

Rappelons que Tiffany a tenté l'expérience Mariés au premier regard avec Thomas (un échec) et Justin avec Valentine (autre échec). Si les deux tourtereaux ont participé à l'émission, il y a un an, au magazine Public, Tiffany avait raconté comment elle avait rencontré son homme : "Par l'intermédiaire d'un ami commun. Avec Justin, on s'était envoyé quelques messages avant l'émission. On s'est recontactés à la fin du tournage. Un soir, j'ai organisé un apéro à la maison... A 6 heures du mat', on était encore en train de papoter."

Lors de l'entretien, Benoît est ensuite revenu sur les conditions de tournage, qu'il juge fatigantes. "Le soir du mariage, on a fait des interviews jusque 3h du matin. Quelques heures plus tard, on partait en voyage de noces. Là, on n'a jamais été seuls... C'était pesant ! Du séjour, nous avons eu 1h en tête à tête. A notre installation, ils étaient tout le temps chez nous", déclare-t-il. Puis, il explique ne pas avoir eu cinq semaines comme prévu pour réfléchir à un éventuel divorce, mais deux semaines. "Au final, avec Nathalie, nous avons eu l'impression que c'était le mariage de M6 et pas notre mariage", conclut-il.

Malgré tout, le candidat ne regrette pas sa participation et juge le concept de l'émission "génial" même si la production "se sert" d'eux. Enfin, ce sont les experts qui en prennent pour leur grade. Benoît déclarant qu'ils étaient "aux abonnés absents" et qu'ils "n'apportent rien"...