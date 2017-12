Mariés au premier regard : Caroline et Raphaël en couple ? Ils sèment le doute

Mariés au premier regard (M6) est encore en cours de diffusion. Les téléspectateurs ne savent donc, pour l'heure, pas quels candidats sont toujours ensemble. Mais certains s'amusent à fouiller les réseaux sociaux des participants pour trouver des indices qui pourraient donner une indication sur leur statut amoureux.

Caroline et Florian, par exemple, qui se sont mariés au cours de l'épisode du 4 décembre 2017, ont intrigué les internautes en postant une vidéo dans laquelle ils débriefent ensemble de l'émission diffusée. Après avoir confié qu'elle avait pris cher sur les réseaux à cause de la distance qu'elle avait instaurée entre Raphaël et elle, Caroline a rappelé que c'est la semaine prochaine que l'on découvrira s'ils sont toujours mariés.

Les deux candidats ont ensuite dévoilé qu'ils portaient toujours leurs alliances. De quoi laisser penser qu'ils s'aiment toujours. D'autant plus qu'ils apparaissaient complices sur la vidéo. Mais pour savoir avec certitude s'ils sont toujours en couple, rendez-vous lundi 11 décembre à partir de 21h, sur M6.