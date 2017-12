Mariés au premier regard : Caroline et Raphaël toujours en couple ? Leur réponse

Dans l'épisode final de Mariés au premier regard diffusé lundi 11 décembre 2017, Caroline et Raphaël avaient pris la décision de rester mariés. Un choix qui avait ravi les téléspectateurs de M6. Seulement voilà, le site Télé Loisirs annonçait peu de temps après que les deux candidats avaient finalement divorcé.

Face aux rumeurs, la belle blonde et le jeune homme ont pris la décision d'organiser un live sur Instagram afin de donner leur version des faits. Et, malheureusement, nos confrères avaient presque raison. Comme ils l'ont expliqué, Caroline et Raphaël ne sont pas encore divorcés, mais cela ne saurait tarder. "On a beaucoup parlé pour nous et ça nous déplaît", a confié la participante. On s'est rendu compte qu'entre nous, il n'y avait que de l'amitié. L'expérience a été très bien (...), mais c'est vrai que les sentiments du coeur ne se contrôlent pas, ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas forcément eu ce feeling amoureux. L'avenir est à nous. On s'entend très bien comme ça. (...) On est resté environ quatre mois ensemble."

Raphaël a ajouté qu'ils se voyaient désormais plus que lorsqu'ils étaient en couple et qu'ils étaient "très heureux comme ça". "On garde nos bagues en symbole de nos amitiés", a ajouté Caroline. Et de conclure qu'ils n'avaient pas encore retrouvé l'amour car ils n'étaient pas prêts.