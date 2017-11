Mariés au premier regard – Caroline : "Le baiser avec Raphaël était naturel"

Lundi 13 novembre, Caroline et Raphaël se sont mariés dans l'émission de M6, Mariés au premier regard. Le couple s'est ensuite rapproché lors d'une séance photo et d'une soirée particulièrement romantique. Pour Purepeople.com, Caroline a accepté de revenir sur ces moments particuliers.

Après la cérémonie, dans la voiture qui vous conduits à la réception, on vous sent peu à l'aise. Était-ce le fait de vous retrouver pour la première fois face à face avec Raphaël ?

On est montés dans la voiture, on a tout de suite parler de tout et de rien. On était un peu pudiques mais j'étais très contente d'être avec lui dans la voiture. Il y avait un peu de gêne mais elle a vite disparu.

Vient ensuite la séance photo, pendant laquelle, Raphaël vous embrasse. Avez-vous été surprise ?

Ce qui a été bizarre, c'est quand la photographe nous a demandé de nous prendre la main et de nous regarder dans les yeux. C'était à la fois intense et étrange, nous étions gênés. On se regardait dans les yeux et puis, hop, on regardait vite fait ailleurs. Je pense que la complicité est née à ce moment-là. Quand il m'a embrassée, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas l'habitude de lâcher prise mais dès que j'ai ouvert la porte de la mairie, je n'ai plus rien contrôlé.

Arrive le dîner. Raphaël va parler à votre grand-mère qui le met en garde. Comment a-t-il vécu cela ?

En fait, il n'a même pas mangé, le pauvre ! Il a immédiatement voulu aller à la rencontre de la famille et des invités. Quand il s'est approché de ma grand-mère, je me suis dit bon, on va voir. Après, ce qu'elle a dit, c'est par protection et pour voir s'il allait lui formuler une réponse franche. Par la suite, elle m'a dit que je n'aurais pas pu mieux choisir. Elle l'a validé !

