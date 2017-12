Mariés au premier regard : Charlène et Florian en couple ? Leur réponse

C'est LA question que les fans de Mariés au premier regard (M6) se pose : Charlène et Florian sont-ils toujours ensemble ?

Les dernières publications des deux candidats laissaient entendre que oui. "Depuis ce jour, je souhaite que le temps s'arrête... Chaques réveils sont (sic) d'une douceur angélique, bercés par tes baisers qui viennent s'échouer sur mon visage. #contedefeesdestempsmodernes ps: pour celles qui demandaient de voir le tatouage de plus près", avait par exemple écrit la belle brune. Et de répondre à une internaute qui pensait que cela avait dû être difficile de cacher leur histoire d'amour depuis le tournage : "Oui très dur."

Pourtant, au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Voici, Charlène a continué à semer le doute. "On sait que tout le monde veut savoir. Il y aura toujours des personnes qui vont interpréter les photos qu'on poste à leur manière, dans le sens où ils ont envie de voir la tournure de notre histoire. Nous, on partage les images en fonction du déroulement du programme. Les photos qui sont prises maintenant, ou pas d'ailleurs, ne seront absolument pas diffusées avant la fin." Et de poursuivre : "Notre entourage proche, c'est évident, ils savent si on est mariés ou si on est célibataires. C'est pas le même mode de vie ! Dans tous les cas, ça reste compliqué. Si vous êtes célibataire, c'est difficile de faire des rencontres à ce moment précis et si vous êtes mariés, c'est difficile de cacher son amour..."

Pour sa part, Florian a confié que ses abonnés étaient toujours "bienveillants" et que les ignorer constituerait un manque de respect.