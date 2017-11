Mariés au premier regard – Charlène unie à Florian : "J'ai senti une cohésion"

Lundi 13 novembre Charlène et Florian se sont mariés sur M6 dans Mariés au premier regard, nous les avons quittés alors que leur nuit de noce allait débuter. Pour en savoir davantage, il faudra attendre les prochains épisodes, mais la jolie brune a accepté d'en dire un peu plus à Télé Loisirs sur ce qu'elle a ressenti lors de son mariage avec ce parfait inconnu.

"Ce mariage atypique avec Florian est le plus beau jour de ma vie. Je ne pense pas qu'un mariage 'classique' aurait pu être plus beau que cette journée qu'on a vécue ensemble. Les familles ne se connaissaient pas deux heures avant et j'ai senti une cohésion", lance-t-elle tout d'abord. Entre Charlène avec Florian, ça a été une "évidence", et la belle espère que ce mariage loin d'être traditionnel durera longtemps.

Concernant la déclaration émouvante qu'elle a faite à la mère du beau brun avant d'échanger les voeux (elle lui a promis notamment de tout faire pour rendre son fils heureux), la pétillante jeune femme a expliqué que c'était pour elle une façon "d'exprimer mon respect vis-à-vis de la famille". "En très peu de mots et en un court instant, je voulais la rassurer en leur disant que tout allait bien se passer, que mes intentions étaient bienveillantes, que je n'étais pas là pour autre chose que de rendre heureux leur fils et que je voulais vivre une belle histoire", continue-t-elle. Un moment "confidentiel" entre belle-maman et elle qui a beaucoup touché Florian.

Ne pouvant en dire plus sur le la suite de l'aventure, la candidate dévoile tout de même s'être trouvée de nombreux points communs avec son homme, notamment sur des choses qui n'ont pas été dites pendant les tests. Entre eux, les choses semble décidément bien parties !