Mariés au premier regard – Charline pas attirée par Vivien: "Il ne me plaît pas"

Ce lundi 11 mars 2019 dans Mariés au premier regard 3, les téléspectateurs de M6 ont découvert le mariage de Charline, une fonctionnaire de 29 ans, et de Vivien, un promoteur immobilier de 28 ans. Si le jeune homme a eu un coup de coeur au premier regard, ce n'était pas le cas de son épouse.

"Je ne dirais pas que je suis déçue mais disons que je n'ai pas eu le coup de foudre. (...) Il n'est pas hyper grand. Ça me gêne un peu, pour moi, c'était un critère important. (...) Ce n'est pas une personne sur laquelle je me serais retournée dans la rue. Il ne me plaît pas du tout", a expliqué Charline après l'avoir vu à la mairie. Elle a tout de même dit "oui" au jeune homme avec lequel elle était compatible à 78%.

Charline était tout de même très mal à l'aise lors de la séance photos et n'a pas caché qu'elle doutait de cette relation. Lors de la fête organisée après le mariage, l'expert Pascal de Sutter est donc allé la voir pour avoir son ressenti. "Jusqu'à présent, je vivais très sereinement l'expérience. Et quand je me suis retrouvée derrière la porte, à la mairie, et que ça s'est ouvert, j'ai totalement perdu mes moyens. Je m'attendais peut-être à avoir un coup de foudre et ce n'était pas le cas. Après, je ne savais plus où j'en étais. J'étais totalement perdue et indécise", a confié la candidate.

Face caméra, elle a ensuite expliqué qu'elle cherchait un homme "macho, viril, qui s'impose" et qu'elle avait l'impression que Vivien était l'inverse. Le psy lui a donc conseillé de bien apprendre à connaître son époux car ils avaient de nombreux points communs.

Et miracle, Charline a eu le coup de coeur qu'elle attendait lors de la soirée ! Vivien a souhaité faire un discours et il a fait une belle déclaration à la jeune femme. Cette dernière a alors eu un déclic : "À ce moment-là, c'est bizarre, c'est comme si j'avais eu un coup de coeur. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé attirant."