Mariés au premier regard – Charline: Photos et coulisses de son EVJF non diffusé

Marlène, autre candidate de l'émission, avait aussi partagé des photos de ses trois enterrements de vie de jeune fille sur Instagram. "J'ai eu un premier enterrement de vie de jeune fille à Toulouse, avec des amies qui habitent dans un département à côté. Elles m'ont fait la surprise, elles sont venues à la maison. Ensuite, avec mes amies de Toulouse, on est parties à la Grande Motte. Elles m'ont organisé un super week-end. On a dormi à Montpellier, on a fait du cheval sur la plage, c'était génial. Ensuite, on a fait un escape game spécial 50 nuances de gris. Et mon dernier enterrement de vie de jeune fille était avec mes amies de Nice, des amies d'enfance. On est allées dans une fury room. Tu es dans une salle et tu dois tout casser avec une batte de base-ball. Ce qui est drôle, c'est qu'elles avaient écrit sur un tableau tous les noms de mes ex, donc j'ai tout cassé. C'était très libérateur (rires). C'est une super idée, j'ai des amies en or. J'ai été très gâtée", a-t-elle confié sur le sujet à Purepeople.