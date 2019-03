Mariés au premier regard : Claire et Gaëtan couchent ensemble, leur nuit d'amour

Lundi 4 mars 2019, les téléspectateurs de M6 ont découvert le mariage de Claire (31 ans), chargée de clientèle dans une banque, et de Gaëtan (34 ans), barman. Si elle a dit "oui" à l'homme avec lequel elle était compatibles à 84%, la belle brune n'a pas caché que, physiquement, il n'était pas son style. Elle était aussi très angoissée par le fait qu'il ait un passé de séducteur.

Très réservée sur le chemin de la séance photos et lors de la soirée avec les proches, Claire s'est un peu plus détendue après que ses amies l'ont rassurée. Lors de la nuit de noces, que nous découvrons dans l'épisode de ce lundi 18 mars, elle apprend donc à le découvrir. Tous deux passent la nuit à discuter pour mieux se connaître. L'occasion pour la jeune femme de constater que Gaëtan est un véritable gentleman : "Il n'a pas tenté quoi que ce soit."

Au cours du petit déjeuner, Gaëtan et Claire apprennent qu'ils vont s'envoler pour Nesjavellir, en Islande, pour leur voyage de noces. Le jeune homme admet qu'il appréhende un peu ce voyage car c'est une grande première pour lui de partir en vacances avec une petite amie. "Ça me renvoie à son côté séducteur. J'ai peur qu'il me laisse un peu toute seule pendant le voyage et qu'il ait besoin de sortir du cadre que l'on est en train de créer", explique alors la jeune mariée.

Mais Claire est vite rassurée. Une fois sur place, Gaëtan continue à être un mari parfait à ses yeux. Lors d'un déjeuner, le candidat lui assure qu'il n'a pas peur de l'engagement avec elle. De quoi rassurer Claire. Elle lui fait savoir qu'elle est heureuse de voir qu'il est gentleman avec elle et qu'elle n'a rien à lui reprocher. "Je pense qu'il pourra vraiment me donner confiance en moi. (...) Il m'épate", explique-t-elle ensuite face caméra.

La nuit, est donc arrivé ce qui devait arriver comme le révèle l'habitant du Sud de la France : "Il s'est passé ce qu'il s'est passé, une finalité d'une nuit de noces, de voyages de noces. On a concrétisé. Ça s'est fait très naturellement. On s'est réveillé avec le sourire tous les deux. Ça renforce encore les liens et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à vivre une belle histoire."

"Le matin au réveil, je suis contente de l'avoir avec moi. J'ai vraiment pas envie que le voyage s'arrête. C'est trop bien, j'ai envie de profiter encore", confie Claire de son côté qui se montre de plus en plus avenante. Avant leur départ, elle admet être triste de le quitter pour quelques jours.