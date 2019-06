Mariés au premier regard - Claire et Gaëtan enfin divorcés : "Libérée, délivrée"

L'expérience Mariés au premier regard 3 n'a pas été concluante pour Gaëtan (35 ans) et Claire (32 ans). S'ils ont pris la décision de se marier, les deux candidats, qui étaient compatibles à 84% (le plus fort taux de la saison) selon les experts du programme, ont finalement pris des chemins séparés une fois le tournage terminé.

Mais, surprise, un an plus tard, l'ancien responsable dans la restauration et la belle brune n'avaient toujours pas divorcé. Claire avait notamment expliqué sur ses réseaux sociaux que Gaëtan n'avait pas fait le déplacement sur Paris alors qu'un rendez-vous était prévu pour qu'ils mettent enfin officiellement un terme à leur union. "La signature du divorce a lieu à Paris, ce n'est pas la porte à côté ! Les autres mariages ont eu lieu dans le Sud ! Ce n'est pas évident pour moi, de plus à mes frais. En étant informé de la date, j'aurais pu prévoir et m'organiser par rapport à mon travail", avait-il raconté en story.

Et d'ajouter : "Être marié à une personne avec qui j'ai été juste le temps d'un tournage, non merci ! De plus, je suis en couple depuis neuf mois avec Tanya ! Je ne vois pas l'intérêt de laisser traîner."