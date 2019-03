Mariés au premier regard : Divorce pour Élodie et Steven ? Dispute et "trahison"

Élodie et Steven nagent en plein bonheur. Dans l'épisode de Mariés au premier regard 3 du 25 février 2019, on découvrait le mariage de la sapeur-pompier professionnelle de 27 ans et de l'ingénieur à la SNCF de 29 ans. Les deux candidats compatibles à 77%, qui se sont rencontrés avant l'émission, ont eu un coup de coeur au premier regard.

Le seul bémol ? Steven craint qu'Élodie souhaite retourner à Bordeaux pour se rapprocher de sa famille. Mais il met ce doute de côté afin d'apprendre à la connaître. Après la cérémonie et la fête, les deux habitants de Toulouse passent leur première nuit ensemble. Une belle nuit qui les a davantage rapprochés. Ils apprennent ensuite qu'ils partent à Marrakech, au Maroc, pour leur voyage de noces.

Au terme d'une "super nuit", sans relation sexuelle comme le précise Steven, les deux candidats partent faire du buggy pour leur premier jour à Marrakech. Après une virée à la piscine, ils dînent dans un beau restaurant. Mais cela vire rapidement au cauchemar. Élodie évoque son travail et rappelle qu'elle souhaite être mutée à Bordeaux et qu'elle a fait une demande dans ce sens il y a quelques années. Un aveu que son mari n'apprécie pas du tout.

"Tu te rends compte de ce que tu dis ? Le fait que je sois là, tu n'en as rien à foutre ? Je suis choqué. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de tout plaquer pour te suivre. Je ne vais pas m'attacher et fonder une famille avec une personne qui va se barrer", lance-t-il. Élodie lui explique donc qu'elle ne lui a jamais demandé de la suivre, ajoutant qu'elle n'a jamais caché son souhait de partir de Toulouse.

Steven lui reproche donc de ne penser qu'à elle, sa carrière et sa famille. "Tu te fais des films tout seul, rien n'est fait", répond Élodie. "Ça m'apprendra à faire confiance. Toujours déçu, toujours trahi", conclut le jeune homme. Sous tension, ils quittent le restaurant et se couchent fâchés.