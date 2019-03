Mariés au premier regard : Divorce pour Marlène et Kevin ? Gros rebondissement !

Le conte de fées n'aura pas duré bien longtemps pour Marlène et Kevin. Après leur coup de coeur au premier regard, l'assistante maternelle de 30 ans et l'ouvrier spécialisé de 26 ans qui étaient compatibles à 82% se sont dit "oui". Un mariage diffusé dans l'épisode de Mariés au premier regard 3 du 11 février 2019, sur M6. Nous avons ensuite suivi leur séance photos durant laquelle ils se sont montrés complices et découvert que leur nuit de noces s'est très bien passée. Malheureusement, la situation a changé lors de leur voyage de noces, en Crète.

Lors d'une virée en bateau, Kevin s'est confié sur son enfance difficile à Marlène. Et, alors qu'il avait besoin d'être seul, Marlène a cherché à savoir pourquoi il s'était renfermé. Le jeune homme lui a donc reproché d'être trop collante et de prendre les choses trop à coeur. Une situation qui a beaucoup blessé la belle brune. C'est donc sous tension qu'ils ont quitté la Crète.

Kevin est tout de même allé chez Marlène, une semaine après leur lune de miel. Tous deux appréhendaient un peu. Avant de se rendre à Toulouse, le jeune homme a vu l'une des expertes de l'émission pour lui raconter ce qu'il s'était passé en voyage de noces. "J'ai très peur de l'avenir, de ce week-end", admet-il.

La psy lui explique donc que Marlène est une femme bienveillante qui a beaucoup d'amour à donner et a besoin de beaucoup d'amour. Il faut donc beaucoup la rassurer et reconnaître ses torts. "Je suis content de la revoir. Si je lui là, c'est que j'ai envie de faire des efforts", a alors expliqué Kevin. Pour autant, il est resté distant une fois chez sa nouvelle épouse.

Lors de leur déjeuner, Kevin a fait part de ses doutes, de quoi inquiéter Marlène qui était prête à renouer. Malheureusement, rien n'y a fait, le candidat était toujours bloqué et le lui a fait savoir : "J'ai beaucoup cogité. J'ai essayé de faire des efforts, mais je n'y arrive pas. Je me force beaucoup. (...) Le feeling que j'avais au début, je ne l'ai plus. (...) Je nous vois plus comme des amis que comme un couple." Il a tenté de temporiser les choses en expliquant qu'ils pouvaient faire connaissance en tant qu'amis et voir où cela les mèneraient.

Sous le choc, Marlène a essayé d'encaisser le coup. Sans surprise, Kevin est vite retourné chez lui.