Mariés au premier regard - Elodie "pas d'accord avec le montage" : Révélations !

Florian n'est pas le seul candidat de Mariés au premier regard 3 à regretter le montage de l'émission. Interviewée par Sam Zirah, Elodie a également fait savoir qu'il ne reflétait pas toujours la réalité et a fait quelques révélations.

Dans un premier temps, la sapeur-pompier professionnelle âgée de 27 ans est revenue sur le fait que ses parents ont refusé d'apparaître à l'écran et donc, de venir à son mariage avec Steven. Elodie a assuré qu'on ne le voit pas, mais ses parents l'ont beaucoup soutenue tout au long du tournage : "Juste avant de rentrer à la mairie et de me marier, j'ai eu un appel de mes parents. Ma mère m'a dit qu'ils me soutenaient dans ma démarche, qu'ils pensaient fort à moi et me souhaitaient d'être heureuse. Il n'y a jamais eu aucun rapport de force, on s'entend toujours très bien. (...) Je ne leur en veux pas du tout."

Elle regrette que ce moment n'a pas été montré à l'antenne parce qu'"aujourd'hui, ça fait un peu passer [ses] parents pour des personnes ingrates". "Je pense qu'ils ont voulu beaucoup insister sur le fait que mes parents ne sont pas venus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'écran. (...) Je pense qu'ils ont aussi fait le tri, parce qu'il y a eu énormément d'heures de tournage et finalement, beaucoup de choses ont été montées, on ne voit pas tout. Et je trouve ça dommage parce que ça déforme un peu la vérité des fois", a-t-elle ajouté.

Je ne suis pas d'accord avec le montage

Elodie a par exemple assuré que le montage de leur voyage de noces a été un peu remanié. Son moment au Spa avec Steven ne se serait pas déroulé lors de leur séjour à Marrakech mais à Marseille, après leur nuit de noces. "Les images ne sont pas passées dans le sens que ça a été montré à la télé. Par exemple, dans l'épisode du 4 mars, on nous voit nous disputer lors d'un repas avec Steven. Sauf que ce repas s'est passé au début de notre voyage de noces, pas à la fin. Derrière, il y a eu des restaurants, le buggy. Du coup, on a l'impression que pendant notre voyage de noces, tout est beau tout est rose et qu'à la fin, on se dispute. Ce n'est pas le cas. On a eu un moment difficile mais, derrière, on a profité."

Pour finir, l'habitante de Toulouse est revenue sur les images de son mariage. A la télévision, on avait l'impression que l'ambiance était tendue entre les familles des mariés. Pourtant, tous auraient discuté entre eux, mais cela n'aurait pas été montré. "Je ne suis pas d'accord avec le montage qui a été réalisé, a-t-elle conclu le sujet.

Pour rappel, lors du dernier épisode, Elodie et Steven ont une fois de plus eu une grosse dispute à cause d'une tenue que portait la jeune femme. Les candidats compatibles à 77% ont donc pris la décision de réfléchir chacun de son côté pour savoir s'il souhaitait rester marié.