Mariés au premier regard - Emma et Florian : Leurs pensées secrètes révélées

Lundi 27 septembre, M6 a diffusé le 4e épisode de Mariés au premier regard. Dans celui-ci, la belle Emmanuelle et Florian se sont mariés. Interrogés par nos confrères de Télé-Loisirs, le couple n'a pas caché avoir tout de suite accroché.

En découvrant sa femme pour la première fois à la mairie, le jeune a tout simplement eu un coup de foudre pour la jolie blonde. Il déclare : "Je m'étais imaginé faire quelques pas vers elle pour lui tendre la main et l'accompagner vers le maire. En réalité, quand Emma est entrée, je suis resté cloué au sol, le temps s'est arrêté. Je n'arrive pas à l'expliquer. Il s'est passé quelque chose. Je l'ai trouvée magnifique, c'était comme un ange tombé du ciel."

De son côté, Emma utilise des mots moins forts mais comme on peut le comprendre, il y a tout de suite eu une étincelle entre elle et son homme. "Je l'ai trouvé vraiment mignon. Lorsque j'étais à ses côtés, il était très souriant et très beau. Il donnait une image très positive et j'ai été rassurée. (...) Dès mon entrée dans la mairie, je me suis collée à lui. Dès le départ, j'ai été très à l'aise, un contact s'est fait rapidement", explique-t-elle.

Autre sujet abordé par Florian, la froideur de sa mère à la cérémonie. Selon lui, sa maman n'a pas été aussi glaciale que cela a été montré à l'antenne. Il s'explique : "J'ai un problème avec ça. C'était trop rose s'ils nous montraient main dans la main ma soeur, ma mère et moi. Pourtant, c'est ainsi que cela s'est passé. (...) Elle s'est même investie et m'a préparé plein de petites choses... (...) Elle a eu un coup de coeur au premier regard pour Emma. Cela se voit à son sourire !"

Tout va donc bien dans le meilleur des mondes ou presque car comme le précise Emma, dans la suite de l'aventure et notamment lors de leur voyage de noces, la situation "va s'envenimer".