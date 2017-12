Mariés au premier regard – Emma mariée à Florian: "Je ne voulais pas m'attacher"

Emmanuelle et Florian se sont mariés lundi 27 septembre dans Mariés au premier regard. Hier, 4 décembre, les téléspectateurs ont pu découvrir leur voyage de noces mais aussi observer de premières tensions naître dans leur couple. Emma en dit plus à nos confrères de Télé Loisirs.

Le duo craquant dont le taux de compatibilité s'élève à 83% a tout pour être heureux. Cependant, un trait de caractère de Florian déplaît à la jolie blonde : son manque d'initiative. "J'avais précisé aux experts que j'aimais les hommes qui jouent leur rôle d'homme et prennent les décisions. Du coup, j'observe beaucoup et j'essaie de le tester pour voir comment il va réagir", confie la candidate.

Malheureusement, Florian n'a pas vraiment répondu à cette exigence, ce qui a commencé à agacer la jeune femme lors de leur escapade à Prague, en République tchèque. Elle raconte : "Il y avait des petits moments où je doutais, mais c'est vraiment quand on est rentrés à la maison que je me suis dit que ça allait être compliqué. Oui, on était compatible sur beaucoup de points, mais, on avait forcément des différences." Du coup, Emma a pris le risque de rester sur la réserve. "Je me suis mise en retrait pour voir comment il allait réagir face à toutes les situations qu'on vivait. On n'avançait pas au même rythme et je faisais tout pour me protéger... Je ne voulais pas m'attacher, puis souffrir !", commente-t-elle.

C'est lundi 11 septembre que les téléspectateurs découvriront si le couple est toujours marié.