Mariés au premier regard : Emmanuelle est une ancienne Miss !

Lundi 20 novembre 2017, M6 diffusait le troisième numéro de Mariés au premier regard. L'occasion de retrouver Marie et Fabien, Raphaël et Caroline, puis de faire la connaissance de Florian et Emmanuelle.

Les deux candidats étaient compatibles à 83% mais, pour l'heure, on ignore encore s'ils se sont dit oui. Pour l'heure, les téléspectateurs n'ont en effet découvert que les préparatifs de le mariage. Mais nul doute que Florian sera séduit par la jolie blonde au physique ravageur.

Un physique qui lui a d'ailleurs valu d'être sacrée Miss Saint-Jean 2008, alors qu'elle n'avait que 18 ans, comme l'ont repéré nos confrères de TV Mag. Elle a ensuite remporté l'écharpe de Miss Vallauris-Golfe-Juan 2008, un concours qui lui a permis de participer à l'élection régionale de Miss Côte d'Azur pour Miss France. Malheureusement, sa taille (1,63 m) ne lui a pas permis de se qualifier. Le règlement stipule en effet qu'une reine de beauté doit mesurer 1,70 m minimum.