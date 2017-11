Mariés au premier regard : Fabien, divorcé de Marie, a retrouvé l'amour !

Lundi 27 novembre, dans le nouvel épisode de Mariés au premier regard, Marie et Fabien ont divorcé. C'est la jeune femme qui a pris la décision après une violente dispute du couple durant leur voyage de noces. Mais voilà, comme on l'apprend aujourd'hui, le jeune divorcé a retrouvé l'amour. Il s'est confié à nos confrères de de Télé Loisirs.

Une de perdue dix de retrouvées dit le dicton. Pour Fabien, c'est en tout cas une de retrouvée et il semble enchanté. Lorsque le site de nos confrères lui a demandé s'il partageait la vie d'une femme, le candidat du programme d'M6 a répondu avec enthousiasme : "Oui ! J'ai rencontré une femme formidable en dehors du contexte de l'émission. Elle me correspond et ça fonctionne très bien. Je suis très heureux aujourd'hui !"

Son divorce lui a donc été bénéfique. D'ailleurs, Fabien est heureux d'avoir participé à l'émission et ne regrette pas d'avoir épousé Marie. "Je ne regrette rien parce que cette histoire m'a beaucoup apporté et m'a construit, explique-t-il. Je suis comme je suis, mais ça m'a appris des choses sur moi. Et j'ai ouvert les yeux sur les erreurs à ne plus commettre."

Nous lui souhaitons d'être heureux avec sa nouvelle compagne !