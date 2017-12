Mariés au premier regard – Florian fête ses 29 ans : La surprise de Charlène !

Charlène et Florian nagent en plein bonheur.

Les deux candidats de M6 se sont unis devant les caméras de l'émission Mariés au premier regard. Et depuis, ils ne se lâchent plus. Pour preuve, les tourtereaux se sont récemment envolés pour Rome, afin de célébrer l'anniversaire du beau brun. Colisée, fontaine de Trevi... Charlène et Florian ont profité des joies de la capitale italienne.

La jeune femme n'a évidemment pas manqué d'organiser une petite surprise à son mari : un dîner aux chandelles. Sans surprise, elle a mis les petits plats dans les grands en parsemant la table de pétales de roses, en allumant quelques bougies et en optant pour un bon champagne. Une tendre attention qui a, à coup sûr, ravi son cher et tendre.

"Joyeux anniversaire mon amour... princes et princesses surprenez-vous... que cela fasse 6 mois, 10 ans ou plus... n'oubliez jamais pourquoi vous êtes à ses côtés... et si vous cherchez votre âme soeur, soyez patient et choisissez quelqu'un a votre hauteur parce que vous le valez largement... #contedefeesdestempsmodernes", a-t-elle légendé un cliché de sa belle table.

