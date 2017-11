Mariés au premier regard – Florian : Sa belle surprise à Charlène non diffusée

Charlène et Florian se sont unis dans Mariés au premier regard (M6) et entre eux cela semble être une évidence. Lors d'un entretien accordé à Purepeople.com, le séduisant marié a dévoilé qu'il avait réservé une surprise très romantique à sa femme. Un cadeau qui n'a pas été diffusé à l'antenne.

Lors de la soirée qui a suivi la cérémonie, Florian a demandé à ce que l'on diffuse un montage touchant. Il explique : "C'est dommage, on ne l'a pas vu dans l'émission mais j'avais préparé une belle surprise pour Charlène : un diaporama dans lequel on a fait défiler des photos de moi et d'elle. Pour moi, c'était le plus beau moment de la cérémonie."

La première question que l'on se pose est : comment a-t-il pu faire une chose pareille alors qu'il n'avait jamais vu la jeune femme et ne connaissait pas sa famille. En réalité, c'est la production qui a tout préparé à sa demande. "J'ai demandé des photos d'elle enfant et donné des photos de moi enfant pour qu'ils fassent un montage comme dans un vrai mariage. J'ai découvert le diaporama en même temps qu'elle. Je me suis dit que comme on ne se marierait qu'une fois, qu'il fallait qu'on aie un beau mariage comme si on avait tout préparé", explique-t-il.

Une surprise qui a bien sûr fait "très plaisir" à la mariée.

