Mariés au premier regard – Florian "trahi' par Nolwenn et sans nouvelles

Florian a eu une mauvaise surprise lors de ses retrouvailles avec Nolwenn, avec laquelle il était compatible à 83%. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 3 du 18 mars 2019, on découvre la chargée de clientèle dans l'immobilier âgée de 31 ans annoncer au commercial de 37 ans qu'elle souhaite divorcer. Une rendez-vous cauchemardesque sur lequel le beau brun est revenu lors de son interview pour Purepeople.

Comment te sentais-tu avant de retrouver Nolwenn ?

J'étais content de la retrouver même si j'avais besoin de temps.

Lors de vos retrouvailles, elle annonce qu'elle veut divorcer... Pourquoi n'as-tu pas tenté de la retenir ?

Elle ne m'a pas laissé le temps de parler. Elle a fait son monologue, s'est levée et s'en est allée, je n'ai même pas pu dire quoi que ce soit. Et sur le coup, je ne savais pas quoi faire ni quoi dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui en veux. Elle m'a trahi. Elle aurait pu me dire qu'elle avait des doutes et on en aurait parlé plutôt que de faire son cinéma face caméra. Je pense que je lui en voudrai pendant longtemps. Je pense qu'on était tous les deux dans la communication et la confiance et elle m'a trahi tout simplement.

De ton côté, tu aurais souhaité poursuivre votre histoire ?

Oui, je voulais laisser sa chance au temps. Personnellement, au bout de huit jours, j'étais incapable de dire que j'étais amoureux. Elle m'intéressait, mais je ne savais pas de quoi l'avenir était fait.

Elle a tenté de te recontacter depuis ?

Pas du tout ! Je n'ai jamais eu de nouvelles. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour qu'elle m'explique pourquoi elle avait fait ça et j'attends toujours la réponse. La seule fois où je l'ai revue, c'était le jour où on a signé les papiers du divorce et elle ne m'a même pas dit bonjour et au revoir. Encore aujourd'hui, je me demande ce que je lui ai fait, je ne comprends pas.

Es-tu en couple depuis ?

Je suis célibataire, je n'ai eu personne depuis Nolwenn. Et, par respect pour la diffusion et pour moi-même – dans le sens où je croyais vraiment à cette expérience et où je suis tombé de haut –, j'ai besoin de me reconstruire tranquillement. J'attends la fin de la diffusion pour me reconcentrer sur ma vie sentimentale qui j'espère sera bonne.

Si c'était à refaire, tu le referais ?

Si c'était à refaire à l'identique, si la fin restait la même, je ne le referais pas. On n'est restés mariés que huit jours, à quoi bon être arrivé jusque-là pour faire ça, je ne vois pas l'intérêt. Je n'étais pas du tout à la recherche de la célébrité. Être marié huit jours pour passer à la télé, non...

Sur Instagram, tu as dit regretter le montage parfois "approximatif". Qu'est-ce qui ne t'a pas plu ?

La stigmatisation qu'il y a sur Laura, ma meilleure amie par exemple. Ça aurait pu être fait autrement, c'est dommage et aujourd'hui, Laura le vit mal. Elle a été en pleurs et encore aujourd'hui, elle se fait insulter sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter, c'est juste ma meilleure amie.

