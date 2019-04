Mariés au premier regard – Kevin séducteur avec Marina, révélations de Marlène

Marlène est tombée de haut comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir dans l'épisode Mariés au premier regard 3 du 1er avril 2019. Kevin lui a annoncé qu'il préférait rester ami avec elle pour le moment. Elle a ensuite appris que l'ouvrier spécialisé de 26 ans avait envoyé des messages ambigus à son amie Marina. Une trahison sur laquelle l'assistante maternelle de 30 ans est revenue lors de son interview pour Purepeople.

Après t'avoir expliqué qu'il préférait rester ami avec toi, Kevin a quitté ton domicile. Que s'est-il passé ensuite ?

Quand il part de chez moi, on reste sur la possibilité d'une relation amicale. Ensuite, je suis allée chez lui avec mon amie Marina. On a tourné chez lui, puis les caméras sont parties le soir. On a fait un apéro chez sa tante et je l'ai trouvé un peu séducteur avec Marina. J'ai trouvé que sa façon de se comporter avec elle et de la regarder était un peu bizarre. À ce moment-là, je n'ai rien dit parce qu'on était chez sa tante et je n'avais pas forcément envie d'exposer ça devant tout le monde. Quand on est rentré, j'en ai parlé avec mon amie et elle m'a dit qu'elle avait eu la même impression que moi. Ensuite, c'est l'épisode où elle vient à la maison pour me dire qu'elle lui a envoyé un message pour voir si cette ambiguïté qu'on avait sentie était bien réelle ou pas. En l'occurrence, elle l'était puisqu'il lui a répondu qu'elle lui plaisait. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça a été super difficile pour moi. J'ai été super en colère et, pour moi, ce n'était pas possible de continuer.

Finalement, tu l'appelles et il t'explique qu'il n'a jamais voulu te manquer de respect et qu'il n'a pas voulu aller aller plus loin avec Marina...

Il n'a pas du tout vu le mal. Même aujourd'hui, il me dit que c'était maladroit mais qu'il n'y avait aucune ambiguïté avec elle et qu'il respectait le fait qu'elle allait se marier. Il m'a assuré qu'il trouvait juste que c'était une fille sympa. Mais pour moi, quand tu dis à quelqu'un "tu me plais", ça ne veut pas dire ça. Il s'est excusé au téléphone, mais je lui ai dit que je n'acceptais pas ses excuses, parce que j'étais vraiment en colère et pas prête à lui pardonner à ce moment-là. Mais je les ai acceptées plus tard. Je lui ai écrit pour lui dire que j'étais prête à accepter ses excuses. Ça n'était peut-être pas important pour lui, mais j'avais besoin d'accepter ses excuses pour passer à autre chose.

Tu prends finalement la décision de divorcer... Que ressens-tu à ce moment-là ?

Ça a été super dur pour moi quand il a pris des distances et m'a dit qu'il voulait qu'on reste amis car, pour moi, ça a été un échec par rapport à l'expérience en elle-même, pas seulement par rapport à Kevin. C'est ce que j'ai expliqué à Kevin après qu'il m'a dit ça, parce que j'ai été très mal et j'ai pleuré. Je lui ai dit que c'était par rapport à tous les espoirs que j'avais mis dans cette expérience. Pendant six mois, on nous dit qu'on va nous trouver quelqu'un avec qui on va être compatible et avec qui ça va être différent. On embarque notre famille, sachant que mon père n'était pas trop partant pour faire cette expérience. Je me suis demandé ce que j'avais fait. Je savais qu'après, ça allait être médiatisé et que j'allais revivre ça à travers la diffusion, j'étais très mal. Ensuite, je suis passée par un état de colère.

Comment vis-tu la diffusion de l'émission, justement ?

Je la vis plutôt bien. C'est toujours difficile de se voir à la télé, surtout quand la relation se passe comme ça. Mais disons que je suis bien entourée, donc ça me permet de le vivre d'une meilleure façon.

Comment s'est passé le divorce ?

Plutôt bien. On s'est retrouvé au cabinet d'avocat, on s'est dit bonjour. On a parlé un peu en descendant, puis chacun a tracé son chemin. On se parle pour les biens de la diffusion, c'est cordial. Je ne veux pas partir dans une guerre médiatique comme certains. Je serai toujours bienveillante avec lui. J'attends que la diffusion soit terminée pour clôturer le chapitre et vraiment passer à autre chose.

Penses-tu rester en contact avec lui après la diffusion ?

Je pense qu'une fois que la diffusion sera terminée, on n'aura plus de contact. À part si on doit parler de ça. On aurait pu rester amis s'il n'y avait pas eu l'histoire avec Marina. Je pense que lui n'a pas envie non plus qu'on reste amis.

