Mariés au premier regard : La prod' au courant du lien entre Élodie et Steven ?

Surprise dans Mariés au premier regard 3. Au cours de l'épisode diffusé lundi 25 février 2019, sur M6, les téléspectateurs ont découvert que deux candidats s'étaient déjà rencontrés avant le tournage. Après le mariage, Élodie, une sapeur-pompier professionnelle de 27 ans, a confié à Steven, ingénieur à la SNCF de 29 ans, qu'elle pensait lui avoir déjà parlé sur un site de rencontres.

En discutant, les deux candidats compatibles à 77% se sont rendu compte qu'ils avaient en effet déjà échangé auparavant. Mais ce n'était pas allé plus loin car Steven s'était braqué lorsque Élodie lui avait parlé d'une ancienne relation. Interviewée par Télé Loisirs, la belle blonde est revenue sur ce moment particulier : "Quelques mois avant, j'avais croisé une photo de Steven sur un site de rencontres. On ne s'est jamais vus physiquement. On avait échangé quelques mots et puis finalement on n'avait pas voulu creuser. Je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à entamer une relation. Je sortais d'une relation où j'avais été trompée, je ne faisais plus trop confiance aux hommes et j'avais du mal à m'ouvrir à quelqu'un. Je n'avais pas forcément envie d'en savoir plus sur lui. On avait alors mis fin à notre discussion."

Élodie a ensuite expliqué qu'elle avait pris conscience de ce détail peu de temps après avoir dit "oui". Et elle n'a pas hésité une seule seconde à en parler devant les caméras : "J'étais dans l'euphorie du moment. Je n'ai pas fait attention aux caméras. J'ai échangé en toute sincérité avec Steven. Je n'ai pas pensé aux conséquences que cela aurait pu avoir. Pour moi, l'expérience n'a pas été faussée dans le sens où c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu en vrai. Je ne connaissais rien de cette personne. Je connaissais juste son prénom. Pour moi, l'expérience a été vécue pleinement à 100%."

La jeune femme n'ayant remarqué que tardivement qu'elle connaissait Steven, la production ne l'a appris qu'au moment où Élodie en a parlé : "Ils n'étaient pas au courant. De même, je n'étais pas au courant que Steven avait participé à ce genre de programme. C'est le destin !"