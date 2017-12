Mariés au premier regard : Laurent se lance dans la musique !

Laurent n'a pas trouvé l'amour grâce à Mariés au premier regard (M6). Mais sa participation lui a permis de concrétiser l'un de ses rêves !

L'ancien époux de Vicky a profité de sa récente notoriété pour se lancer dans la musique. Laurent a sorti son premier single A Boy Can Dream, à retrouver sur différentes plateformes de streaming musical. "Un garçon peut rêver de sa vie, un garçon peut apprendre à se battre, un garçon ne pense jamais qu'il ira bien, c'est juste une question de temps", peut-on l'entendre chanter, en anglais. Un titre à la fois doux et entraînant qui devrait ravir ses fans. Ces derniers peuvent également retrouver quelques reprises sur sa chaîne YouTube pour prolonger le plaisir.

Laurent avait déjà donné de la voix dans Mariés au premier regard. Quelques jours avant la cérémonie, il avait proposé une reprise personnelle de Cendrillon du groupe Téléphone en remplaçant le nom de la princesse par celui de Vicky et en s'attribuant le rôle du prince charmant.

Le prince n'a malheureusement pas trouvé sa princesse au cours de l'aventure. Après une lune de miel rythmée par des tensions, les deux candidats ont pris la décision de se séparer. S'ils se sont laissé une deuxième chance par la suite, leur couple n'a une fois de plus pas tenu. "Nos parents s'entendent très bien et Laurent et moi aussi. Nous sommes proches", avait confié Vicky lors d'un live Instagram.