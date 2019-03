Mariés au premier regard, le clash de Steven et Élodie : Ce que l'on n'a pas vu

La lune de miel a viré au cauchemar pour Élodie et Steven. Lors de leur voyage à Marrakech, au Maroc, une grosse dispute a éclaté entre les deux candidats de Mariés au premier regard 3 compatibles à 77%. Au cours de l'épisode du 11 mars 2019, lors d'un dîner, la sapeur-pompier professionnelle de 27 ans a expliqué à l'ingénieur à la SNCF de 29 ans qu'elle avait fait une demande de mutation pour Bordeaux il y a un moment et qu'il était donc possible qu'elle doivent quitter Toulouse. Des confidences qui n'ont pas du tout plu au jeune homme.

Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs, le jeune homme a expliqué pourquoi il avait si mal réagi en apprenant la nouvelle. "Effectivement, Élodie m'annonce clairement qu'elle n'aime pas trop la ville de Toulouse et qu'elle souhaite repartir sur Bordeaux très rapidement, afin de rejoindre sa famille. C'est une chose que je peux totalement concevoir. Je suis moi-même très proche de ma famille. Mais là, c'était clairement un ultimatum : 'Soit tu me suis, soit je pars sans toi.' Il est vrai que cette réaction de sa part est assez dure. J'ai été vraiment blessé. Je me suis même demandé si sa démarche afin de trouver l'amour était sincère..."

Steven n'a en effet pas compris pourquoi elle avait fait tous ces mois de tests pour, au final, lui dire qu'elle pouvait partir. Il assure ensuite que tout n'a pas été montré à la télévision. "Il s'est passé des choses en dehors. On a eu une grosse discussion à ce sujet-là. Elle m'a dit que c'était en cours, que sa mutation allait se passer... J'ai sans doute perdu mes moyens, mais elle ne m'a pas rassuré du tout. J'ai senti dans ses phrases que je n'avais pas ma place, c'était sa carrière et sa vie. Soit je m'adapte, soit je m'en vais", précise-t-il en rappelant que c'était "trop rapide et excessif".

Steven l'assure, il est prêt à faire beaucoup de choses par amour, déménager notamment. Mais il venait tout juste de rencontrer Élodie et ne se voyait donc pas remettre toute sa vie en question. À la fin du voyage de noces, il s'est donc senti seul et avait l'impression que toute l'énergie qu'il avait donnée pour cette expérience n'avait servi à rien. Reste à savoir si une réconciliation est possible.