Mariés au premier regard : Le maire aperçu dans une émission de télé-réalité

Après un véritable succès l'an passé, M6 diffusait lundi 6 novembre 2017 le premier épisode de la saison 2 de Mariés au premier regard (M6). Charlène et Florian se sont prêtés au jeu et ont accepté de se découvrir à la mairie le jour de leur mariage face à Yves Vidal, qui n'est d'ailleurs pas inconnu du grand public.

Le maire de la ville de Grans (Bouches-du-Rhône) a déjà participé à une émission de télé-réalité. En 2013, il apparaissait à l'antenne de TF1 dans Coup de foudre au prochain village, une émission mettant en contact de jeunes femmes citadines et des célibataires issus du milieu rural. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Yves Vidal a été repéré par la production de Mariés au premier regard. "J'avais gardé contact avec une personne de la production, ils m'ont appelé pour leur nouvelle émission. J'ai accepté", explique-t-il à Télé Loisirs.

"Faire ce type d'émission m'amuse beaucoup, je suis d'un tempérament provocateur et blagueur, cela a dû plaire à la chaîne", poursuit alors le maire de Grans. Et en acceptant de participer au programme de M6, Yves Vidal relance l'économie de son village. Lors du tournage, les membres de la production ainsi que les familles des mariés ont en effet dû loger sur place, "ce qui permet une belle recette économique notamment pour les hôtels et restaurants de Grans", précise-t-il. Mais ce n'est pas tout : les "artisans du coin" ont eux aussi eu du boulot puisque, pour les besoins du tournage, la salle de mariage a été repeinte en blanc.

Pour rappel, lors de la saison précédente de Mariés au premier regard, Yves Vidal avait déjà pris la parole. L'officier d'état civil indiquait ainsi à Télé Star s'être "assuré que tout était légal". "Sur les mariages célébrés, j'ai procédé de la même manière, des bans aux documents, avait-il ajouté. J'ai été plus prudent pour cette émission que pour les autres mariages. Je me suis renseigné, j'ai vu des juristes. Ils sont tous vraiment mariés, et s'ils veulent divorcer, ils vont au tribunal." Et, dans le cas où les deux inconnus souhaiteraient finalement se séparer, c'est M6 qui paie !