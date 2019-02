Mariés au premier regard : Mariage pour Élodie et Steven

Lors du deuxième épisode de Mariés au premier regard 3 diffusé lundi 18 février 2019, sur M6, on faisait la connaissance d'Élodie (27 ans), une sapeur-pompier professionnelle, et de Steven (29 ans), ingénieur à la SNCF. Tous deux sont compatibles à 77% et résident à Toulouse. Élodie et Steven sont sportifs, aiment la nature, ont un besoin d'indépendance et tiennent à leur travail. La jeune femme a un fort caractère, un trait de personnalité que recherche son potentiel futur mari.

Après de nombreux échecs amoureux, ils espèrent sincèrement trouver leur âme soeur en participant à cette aventure. C'est pour cela que, malgré le refus de ses parents de participer à la cérémonie, Élodie est allée jusqu'au bout. Et elle a bien fait car, dès sa rencontre avec Steven, elle a été conquise et lui aussi.

Seule ombre au tableau ? Lors de la signature du contrat de mariage, Steven avait découvert qu'elle venait de Bordeaux. "Il y a un gros point négatif : elle est de Bordeaux. C'est un peu embêtant. Je suis rentré dans la région il n'y a pas si longtemps que ça [il vit à Toulouse, NDLR]. C'est trois heures de route quand même. J'avoue que j'ai un peu peur par rapport à ça. J'ai hâte de la rencontrer pour savoir si elle vit sur Bordeaux ou si elle y est née. Si elle est de Bordeaux, ça va être compliqué", a-t-il confié à sa soeur Maureen. L'une de ses précédentes relations n'a pas fonctionné à cause de l'éloignement.

Lors du mariage, Steven lui demande donc très vite si elle vient de Bordeaux et Élodie lui confirme que oui. Une révélation qui aurait pu tout remettre en cause. Mais il a finalement pris la décision de dire "oui, tout comme Élodie". "Le sujet de Bordeaux, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi. Mais ce n'est pas une raison pour que je dise non. J'ai envie de la découvrir", a-t-il confié.

Tous deux ont ensuite échangé un baiser comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Une fois seul avec sa belle, Steven a appris avec plaisir qu'Élodie était bel et bien originaire de Bordeaux mais qu'elle avait, dans le cadre de son travail, été mutée à Toulouse. Quel soulagement !