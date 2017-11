Mariés au premier regard : Marie et Fabien se sont revus !

Dans l'épisode de Mariés au premier regard diffusé sur M6 le 27 septembre, Marie et Fabien ont divorcé. Mais, comme on l'apprend grâce à nos confrères de Télé Loisirs, les deux candidats se sont ensuite revus dans la plus grande discrétion...

Lors de leur voyage de noces, les deux complices avaient eu une altercation. La jolie brune avait souhaité rentrer chez elle au plus vite. Après avoir rencontré un psychologue du programme, elle avait décidé de divorcer de Fabien. Le pauvre garçon avait appris la nouvelle de la bouche des experts de l'émission, Marie ayant mis de la distance entre eux. Mais comme on l'apprend, les choses ne se sont pas arrêtées là. "Nous nous sommes revus hors caméras, révèle en effet Fabien. On voulait discuter. Et nous avons aussi eu une discussion avec un des experts. Toujours hors caméras. Nous avons échangé sur nos vies passées et nos mauvaises expériences... Et ça explique beaucoup nos réactions."

Étonnamment Fabien prend plutôt bien le fait d'avoir appris son divorce par les experts : "Ça ne m'a pas gêné, assure-t-il. Dans mon esprit, je savais que cette relation allait prendre fin. Malgré tout, je sais que, dans la 'vraie vie', nous n'aurions pas eu les mêmes réactions... Rien d'aussi disproportionné !"

Leur mariage est donc une histoire belle et bien passée !