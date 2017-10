Mariés au premier regard – Nathalie séparée de Benoît : Elle a tout plaqué !

En novembre 2016, M6 diffusait une toute nouvelle émission intitulée Mariés au premier regard. Le concept ? Unir des inconnus en se basant sur les résultats de tests de compatibilité. Les participants dont les profils sont compatibles ne se découvrent alors que le jour du mariage et acceptent ou non d'aller plus loin. Si Tiffany et Justin filent depuis le parfait amour, Nathalie, elle aussi candidate de la première saison du programme, a complètement changé de vie après le tournage.

La jeune femme, qui a finalement rompu avec Benoît, est "hyper contente d'avoir fait cette expérience", comme l'explique Catherine Solano, la sexologue de Mariés au premier regard, à nos confrères de Purebreak. "Elle expliquait être attirée par un type de personnes et s'est rendu compte qu'elle pouvait très bien s'entendre et être attirée par quelqu'un de totalement différent", poursuit-elle.

Et, la participation de Nathalie au programme a bouleversé son quotidien. "Ça a donné un coup de boost dans sa vie, déclare Pascal de Sutter, le docteur en psychologie de Mariés au premier regard. Elle a quitté Paris pour aller vivre à Bordeaux, elle a changé de métier. L'émission lui a fait comprendre qu'elle avait un schéma de vie qui lui était assez récurrent. Aujourd'hui, elle est très heureuse." Un changement de vie radical !

Rendez-vous dès le 6 novembre prochain afin de suivre les aventures des nouveaux candidats de la deuxième saison de Mariés au premier regard sur M6 !