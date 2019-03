Mariés au premier regard – Nolwenn sans nouvelles de Florian ? Mise au point

Dans l'épisode de Mariés au premier regard 3 du lundi 18 mars, rien n'allait plus entre Nolwenn et Florian. Les deux candidats, qui étaient compatibles à 83%, ont fait leur retour à Toulouse après leur voyage de noces mitigé à Madère, au Portugal.

Et nous avions l'impression que Florian n'avait plus donné de nouvelles à la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans. Pourtant, selon le commercial de 37 ans, ce n'est pas le cas. Interviewé par Purepeople, il a assuré : "Je suis très surpris, parce que ce n'est pas ça du tout. J'ai repris le travail le mardi après-midi, suite à l'annulation de notre vol la veille. Ça a décalé mes rendez-vous professionnels, etc., donc j'étais un peu speed. Mais j'ai eu Nolwenn au téléphone le mercredi ou le jeudi et on s'est vus le vendredi. Avant de se revoir, on discutait beaucoup par message ou appels. C'est même Nolwenn qui ne m'a pas écrit de suite parce qu'elle est allée voir sa maman. Et comme elle était avec elle, elle ne m'avait pas écrit, ce que je peux comprendre. Je n'ai pas de problème avec ça et je n'étais pas inquiet."

Quoi qu'il en soit, Nolwenn a préféré couper court à leur histoire d'amour naissante. "J'ai été énormément déçue et je veux qu'on en reste là", lui a-t-elle notamment lancé lors de leurs retrouvailles. "Ok", lui a simplement répondu Florian. Sous le choc, le jeune homme regrette toutefois qu'elle n'ait pas souhaité prendre son temps.

