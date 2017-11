Mariés au premier regard – Raphaël et Caroline : Leurs pensées secrètes révélées

Lundi 13 novembre, Caroline et Raphaël se sont mariés sans se connaître ni s'être vus auparavant. C'est le principe même de l'émission Mariés au premier regard diffusée sur M6. Les candidats qui ont donc découvert leur moitié à la mairie ont dévoilé au site Télé Loisirs ce qu'ils avaient pensé l'un de l'autre en se voyant.

Le jeune homme aux yeux bleus ne le cache pas, lorsque sa promise a fait son entrée en robe de mariée, il a eu "un petit coup de coeur en la voyant". "Elle était magnifique dans sa robe. Ce mariage était un grand moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. J'étais énormément soulagé. Cela faisait un mois et demi que j'avais son prénom en tête. À partir du moment où j'ai eu l'enveloppe, je me suis déjà senti en couple avec elle", a-t-il expliqué.

Un coup de coeur visiblement réciproque pour la blonde. "Quand j'ai vu qu'il était grand, qu'il avait un regard franc, qu'il avait l'air sincère, je me suis dit que c'était tout à fait mon style. J'avais besoin qu'il ait un sourire ou un petit geste pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'offre une rose. Je me suis dit qu'il avait fait ce qu'il fallait. J'étais très touchée, c'était au-delà de mes espérances", a-t-elle confié à nos confrères.

Un geste que Raphaël avait réfléchi, se doutant que sa belle serait stressée et qu'elle aurait besoin d'être rassurée : "Peu importe sa décision, je voulais remercier Caroline de m'avoir fait vivre cette expérience et marquer le coup. (...) Cet acte l'a détendue et je m'en suis rendu compte de suite."

Pour le duo, l'expérience est donc (pour le moment) réussie !