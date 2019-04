Mariés au premier regard : Sonia frustrée sexuellement à cause de Maxime

Sonia, une aide-soignante de 28 ans, et Maxime, un agent d'accueil de 28 ans, sont compatibles à 83%. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3 se sont donc rencontrés à la mairie de Grans. Si la belle brune a été séduite au premier regard, ce n'était pas le cas de Maxime. Le jeune homme était très gêné par la taille de sa promise, comme il l'a expliqué en interview. Malgré ce détail, le candidat a accepté de se marier.

Le couple est ensuite parti en voyage de noces à El Jadida, au Maroc. S'il était toujours sur la réserve, Maxime a tout fait pour se montrer un peu plus avenant. Mais Sonia voyait bien qu'il avait un petit blocage. Frustrée, elle lui a tout de même fait savoir que sa pudeur et sa timidité allaient finir par poser problème. "Ça fait quasiment 24 heures qu'on est en voyage de noces, mais rien ne se passe. Dès qu'il faut se retrouver dans des moments intimes, il n'y a plus de Maxime. (...) C'est ce pas de coucher ensemble, de se frôler que... non", a confié la jeune femme lors de son interview. Maxime lui explique qu'il veut aller lentement et elle, trop rapidement pour lui.

Quoi qu'il en soit, ils ont continué leur lune de miel avec une séance de jet-ski... qui a viré au cauchemar. Au moment où son mari contrôlait l'engin, la candidate lui a reproché sa manière de faire. De quoi créer de nouvelles frustrations. Sonia lui a donc une fois de plus reproché sa réserve : "Je me connais et quand je te dis que quand je me lasse de quelque chose, je peux être mauvaise... Prends des initiatives, on n'est pas des gamins."

Elle ne s'en rend pas compte, mais cela rebute encore plus Maxime. Les nuits suivantes, il ne s'est donc rien passé non plus. "Je suis totalement perdue", a-t-elle confié en larmes. Leur dernière soirée était donc celle de la dernière chance. Et là, surprise, durant le dîner, Maxime lui dit qu'elle est "radieuse". Le beau brun a donc eu envie de la séduire et s'est davantage ouvert à elle car il avait peur de la perdre. Il s'est confié sur une ancienne relation qui n'a pas fonctionné et qui l'a détruit. Mais il a assuré qu'il souhaitait aller de l'avant et se lâcher davantage.

Leur relation s'est donc apaisée et c'est plus complices que jamais qu'ils ont quitté le Maroc.