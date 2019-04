Mariés au premier regard– Sonia, l'affaire du SMS: Ce qu'il s'est vraiment passé

Au cours de l'épisode final de Mariés au premier regard 3 diffusé lundi 8 avril 2019, on nous explique que Sonia a fouillé dans le téléphone de Maxime, pendant qu'il était au sport, et qu'elle avait découvert des messages peu agréables. Interviewée par Purepeople, l'aide-soignante âgée de 28 ans a assuré que cela ne s'est pas du tout passé comme ça et nous a livré tous les détails.

On a vu que Maxime était un peu distant lors du mariage. Comment l'as-tu vécu ?

Quand je suis rentrée dans la mairie, je ne m'en suis pas forcément rendue compte parce que j'étais stressée. Quand je suis arrivée à ses côtés, il a été hyper prévenant. Il m'a dit : "Ne t'inquiète pas ça va aller, tu es magnifique dans ta robe." Donc ça, on ne le voit pas, mais ça a été des paroles qui m'ont rassurée et fait descendre un peu la pression.

Maxime explique dès le début avoir un blocage par rapport à ta taille. Il t'en avait parlé ?

Il m'en avait parlé. Il avait dit aux experts qu'il voulait une fille grande car dans son passé, il a eu une ex-petite amie qui était petite et qu'il n'a plus eu de désir pour elle. Du coup, il avait peur que ça refasse pareil. Je me suis dit : "Ah d'accord." Surtout le soir du mariage, quand j'ai enlevé mes talons de 10 centimètres. Je l'ai prévenu en rigolant que j'enlevais mes chaussures.

Qu'est-ce qui a fait que tu as gardé espoir ?

Je me suis dit que ce n'était que des centimètres, ce n'est pas ça qui fait une personnalité. Quand tu t'entends bien avec une personne, tu peux faire abstraction de plein de choses.

Votre voyage de noces n'était pas vraiment comme tu l'espérais, car il n'arrivait pas à être intime avec toi. Tu l'as donc prévenu que si cela durait trop longtemps, ça pouvait t'énerver. T'es-tu rendue compte sur le moment que ça pouvait lui mettre une pression supplémentaire ?

Oui, mais c'est surtout qu'on était dans un cadre idyllique. Moi qui suis toujours de bonne humeur, je voulais qu'il profite à fond comme moi, au maximum. Et en fait je le voyais dans sa bulle donc ça me faisait bouillir. Je ne voulais pas partir de ce voyage avec des regrets.

Comment l'as-tu rassuré ?

En restant moi-même, un peu fofolle, à rire. Lui m'expliquait qu'il était introverti, mais qu'il allait s'ouvrir. Que je ne devais pas m'inquiéter.

Je n'ai pas fouillé dans son téléphone

Après votre voyage de noces, il est venu vivre quelques jours chez toi. Tu appréhendais ce moment ?

Pas du tout. Et Maxime appréhendait surtout le fait d'avoir les caméras qui nous suivent constamment.

Finalement, vous finissez par avoir une relation physique. Quel a été le déclic pour Maxime selon toi ?

Je ne sais pas. Peut-être qu'on avait passé une bonne journée. Quelques heures avant, je lui avais expliqué que s'il voulait qu'on continue, il allait devoir se lâcher un peu plus. Donc est-ce que c'est parce qu'il a eu la pression ou un réel désir de lui-même ? Je ne sais pas. Ça s'est fait naturellement et je n'ai pas été déçue.

Dans l'épisode final, on peut voir que tu fouilles dans le téléphone de Maxime et que tu découvres un message qui ne t'as pas plu.

Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, je n'ai pas fouillé dans son téléphone. En fait, on s'écrivait toutes avec Charline et Marlène et une des filles m'a dit de faire attention car Maxime échangeait avec les garçons et disait des choses pas très agréables sur moi. Du coup j'ai demandé à Maxime de quoi il s'agissait. De lui-même, il m'a montré les messages dans lesquels il échangeait avec un copain et où il disait que physiquement, je ne lui plaisais pas. Le message datait du moment où il était venu à la maison. Ça m'a touchée forcément, je me suis demandée s'il faisait semblant. Il me disait que ça allait aller hors caméra alors que par derrière, il envoyait ça. J'aime les personnes franches. En plus, ma grande peur c'était de ne pas lui plaire, donc ce n'était pas agréables de découvrir ça.

Comment as-tu réussi à lui pardonner ?

J'ai laissé couler parce qu'il s'est excusé et m'a dit qu'il n'a pas voulu le dire comme ça.

Finalement, il te complimente lors du bilan face aux experts. Ça t'a rassurée ?

Ça m'a beaucoup surprise et touchée. J'y suis allée sans savoir s'il voulait qu'on reste marié. Donc de l'entendre dire des compliments devant tout le monde m'a fait très plaisir.

