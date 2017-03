Mariés au premier regard : Tiffany et Justin prêts pour un bébé !

Tiffany a vite oublié son échec amoureux avec Thomas dans les bras de Justin, autre candidat de Mariés au premier regard. Quatre mois après la diffusion du programme de M6, la jeune femme est toujours aussi amoureuse de Justin. Elle s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs.

Comme nous l'avons vu ce week-end grâce à un cliché posté sur Instagram, le joyeux couple s'est offert la maison de ses rêves. Une sacrée étape dans leur vie à deux. "C'était soit ça, soit le mariage", confie la jolie brune. Pourtant, tout laisse à penser que c'est le mariage qui se serait déroulé en premier. Justin avait même fait sa demande dans le dernier numéro de l'émission.

Si le duo qui avait un taux de compatibilité de 82% préfère donc se concentrer sur son nouveau nid d'amour, comme l'annonce Tiffany, un autre projet pourrait bien être mis en route : "On se concentre sur l'installation et les travaux dans la maison et pourquoi pas le bébé... Mais, tous les deux, on aime se laisser porter, on ne se prend pas la tête. Tout ce qui nous arrive, c'est top."

Si elle s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, Tiffany explique dans la suite de l'entretien ne pas vouloir participer à d'autres programmes, sauf un, bien particulier : "On m'a proposé des émissions de télé-réalité sur des chaînes câblées et j'ai refusé. En revanche, un programme comme Danse avec les stars serait une belle expérience, mais je ne pense pas être contactée. On ne fera jamais de télé juste pour faire de la télé."

L'appel est en tout cas lancé !