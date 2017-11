Mariés au premier regard : Un coach absent suite à une polémique

Mariés au premier regard fera son retour pour une deuxième saison ce lundi 6 novembre 2017. A cette occasion, les téléspectateurs retrouveront les experts Catherine Solano (sexologue) et Pascal de Sutter (psychologue). En revanche, Stéphane Edouard (sociologue et coach en séduction pour le site Hommes d'influence) sera aux abonnés absents... à cause de la polémique survenu l'an dernier ?

Télé Loisirs s'est posé la question. Pour rappel, nos confrères de 20 minutes avaient réalisé une enquête sur l'expert et avait découvert des vidéos et des articles jugés sexistes et misogynes : "Comment dresser une femme ?", "J'aime les bimbos, c'est grave ?", "Où rencontrer des filles comme Nabilla ?". Sur Twitter, les mêmes thèmes étaient évoqués, ce qui avait fait bondir des internautes.



Stéphane Edouard avait donc tenté de se défendre au cours d'une interview accordée à Europe 1. Il s'était malgré tout excusé. Le directeur des programmes de Studio 89 David Warren avait également brisé le silence : "Je ne lui demande pas de faire de la psychologie, qui est du ressort de Catherine Solano et Pascal de Sutter. Il n'a pas l'étiquette pour ça. Qu'après, sur son site, il se permette d'en faire... Je ne peux lui interdire, mais ce n'est pas pour ça que je cautionne."

Reste à savoir si cette polémique a un lien avec son absence de la saison 2 de Mariés au premier regard. Contactée par Télé Loisirs, M6 n'a pas souhaité répondre à la question. Ce que l'on sait, c'est que Stéphane Edouard a été remplacé par Jean-Luc Beaumont. Un psychologue qui a mis au point, il y a plusieurs années, des tests de compatibilité qui ont été intégrés aux questionnaires scientifiques de l'émission.