Mariés au premier regard - Valentine surmenée: "J'ai fait une sorte de burn out"

Il y a deux ans, Valentine participait à la première saison de Mariés au premier regard sur M6. A cette occasion, elle faisait la connaissance de son potentiel mari Justin auquel elle a finalement dit "non" devant le maire.

Récemment interrogée par nos confrères de TV Magazine, la jolie coach de danse de 29 ans a indiqué à propos de cette participation : "C'était une bonne expérience mais elle était arrivée au même moment que beaucoup d'autres choses dans ma vie personnelle. J'avais mon travail à gérer, un concours que je m'étais fixée de réaliser dans le domaine du sport et, en plus, la télé (...) Quand tout s'est arrêté, j'ai fait une sorte de burn-out, j'étais dans le contrecoup d'un surplus d'activités et d'émotions."

Et Valentine d'assurer que Mariés au premier regard lui avait quand même permis d'évoluer : "Une fois que tout était digéré, j'ai eu le sentiment de me sentir plus forte et plus mûre. J'étais satisfaite d'avoir été au bout du processus, jusqu'à la rencontre le jour du mariage. C'est un concept qui est tout de même très particulier et que je ne regrette pas d'avoir tenté. Mais ce n'est pas une expérience qui a bouleversé ma vie par la suite."

Qu'on se le dise, Valentine n'est effectivement plus emballée par le concept de l'émission mêlant la science à l'amour et n'a même pas pris la peine de regarder la deuxième saison. En revanche, la jeune femme – qui a aussi avoué ne pas être au courant du mariage de Justin et Tiffany et de la grossesse de cette dernière – n'est pas contre le fait de refaire un petit tour sur nos petits écrans, d'autant plus qu'elle est toujours célibataire. "Une autre expérience à la télévision m'intéresserait vraiment. Je suis ouverte à toutes nouvelles propositions", a-t-elle lancé. C'est dit !