Mariés au premier regard : Vicky dénonce un "montage traître" et s'explique !

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard diffusé lundi 4 décembre 2017 sur M6, Laurent et Vicky se sont unis devant le maire. Seulement, à l'écran, la jeune femme est apparue plutôt froide et distante, notamment lors du voyage de noces du couple au Maroc. Elle s'explique auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Vicky l'assure, elle n'a pas été "aussi froide que ce qui a été montré" et "c'est le montage qui crée une distance" entre elle et Laurent. "L'image qui est donnée de moi n'est pas la bonne..., lance-elle. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le montage est vraiment traître pour moi. J'étais gênée, c'est sûr... Mais heureuse de rentrer avec lui dans la salle. On a bien discuté ensemble et avec nos familles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi passé une grosse partie de la soirée en interview avec la production. Donc, forcément, ça n'aide pas aux rapprochements."

"J'ai eu l'impression d'être le dindon de la farce"

Plus encore, la candidate avoue avoir été perturbée par les caméras. "J'aimerais que les gens fassent la différence entre froideur et pudeur ! (...) Je n'ai pas fait cette émission pour devenir une star du petit écran mais pour trouver l'amour. Et avoir les caméras sur le dos tout le temps, c'est vraiment dur...", explique-t-elle. Ainsi, si Laurent "jouait beaucoup le jeu avec la prod", c'était tout l'inverse pour Vicky. "C'est aussi ce qui m'a fait peur", avoue la jeune femme qui a douté de la sincérité des sentiments et de l'engagement de son cher et tendre...

D'autant plus qu'à peine les deux tourtereaux arrivés au Maroc pour leur voyage de noce, l'ambiance se détériore entre eux. "On faisait tout devant les caméras et je n'ai pas apprécié le moment. (...) Je me suis sentie seule, abandonnée et perdue !", explique Vicky. La jeune mariée déclare même avoir eu l'impression d'être "le dindon de la farce" et que Laurent était de mèche avec la production.

Une expérience que Vicky a "très mal vécu" psychologiquement. Mais heureusement, tout s'est arrangé depuis. Après le pique-nique, Laurent a appelé Pascal de Sutter, psychologue du programme, et les jeunes mariés ont pris le temps de discuter en off. Une fois de retour en France, "la situation s'apaise" entre eux. "Il a bien voulu qu'on se revoie... et continuer l'aventure avec moi !", conclut Vicky.