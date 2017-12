Mariés au premier regard – Vicky : "Je me suis fait insulter dans la rue"

Vicky a épousé Laurent dans Mariés au premier regard sur M6 et ne semble pas très contente de l'image qu'elle a eu à l'écran. La jolie blonde qui s'est récemment plainte du montage de l'émission et de son voyage de noces en remet une couche.

À nos confrères de Télé Loisirs, la jeune femme ne cache pas son mécontentement. Elle estime que la production a cherché à la faire passer pour "Madame Connasse". "Ce qui me révolte, c'est qu'ils disent qu'ils font une émission honnête et sincère et, au final, on tombe dans une télé-réalité telles que Les Anges et Les Marseillais", ajoute-t-elle visiblement en colère.

Il faut dire que le montage a, selon elle, eu des répercussions sur sa vie quotidienne. "Je me suis fait insulter dans la rue ! Je ne pense pas que la production se rende compte des répercussions du montage sur ma vie. Et même si les choses s'arrangent entre Laurent et moi à la fin de l'émission, les gens vont rester sur la première image qu'ils ont de moi. C'est difficile à vivre !", explique-t-elle.

Et justement, est-elle encore avec Laurent ? Vicky souhaite réserver l'exclusivité de cette révélation à son compte Facebook où elle fera des confidences lors d'un live diffusé ce mardi 12 décembre. Mais, tout laisse à penser qu'entre eux, tout est terminé...